2019-07-20T05:50:57+03:00
Происшествия

В Бийске поймали похитителя сигарет

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийске 27-летний местный житель украл около 50 блоков сигарет и был пойман, сообщает «Бийский рабочий».

Ночью в Бийске в районе АБ неизвестный отверткой отогнул обшивку у киоска, оторвал утеплитель, потом отодвинул металлический лист и через дыру в стене залез внутрь. Затем он не мешкая начал складывать блоки сигарет в пакет и относить их в кусты. За несколько минут мужчина смог вынести около 50 блоков табачной продукции.

На несчастье злоумышленника от шума проснулась женщина, которая живет недалеко от того самого киоска. Она сразу вызвала полицию.

- В ходе осмотра прилегающей территории, следственно-оперативная группа под деревом обнаружила неизвестного с похищенным товаром, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Как выяснилось после, подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Он признал свою вину и написал явку с повинной. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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