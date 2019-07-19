На две недели в Барнауле перекроют несколько участков дорог

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-19T13:11:47+03:00

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В Барнауле по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского 21 июля начнут менять участок коллектора. По этой причине перекроют несколько участков дороги, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так с 21 июля по 4 августа закроют движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина - от Димитрова до Чкалова, а по четной стороне дороги от Партизанской до Чкалова. Также закроют движение для всех видов транспорта по улице Чкалова от дома № 62а до здания № 64. На это время троллейбусы будут ходить до площади Победы. Автобусы также изменят маршруты.

К слову, как только закончится ремонт на проспекте Ленина, работы продолжатся на проспекте Комсомольском. Движение транспорта также временно изменят. Полностью закончить перекладку коллектора планируют 18 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU