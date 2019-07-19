В Барнауле временно перекроют улицу Аванесова

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-19T06:06:20+03:00

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В Барнауле с 23 июля до 12 августа ограничат движение по нечетной стороне улицы Аванесова, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Причина перекрытия нечетной стороны Аванесова по направлению от поселка Южный в город (от дома № 125 до дома № 175) – модернизация коллектора. Ремонтом займется барнаульский водоканал.

Так коммунальщики заменят больше 220 метров трубопровода диаметром 800 мм. Проект обойдется в 19,5 миллионов рублей.

- Вместо изношенной железобетонной трубы проложат новую полиэтиленовую со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и улицы Аванесова. В апреле был переложен участок длиной 90 метров, - уточнили в ведомстве.

К слову, помимо модернизации коллектора рабочие выполнят капитальный ремонт улицы Аванесова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU