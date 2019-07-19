2019-07-19T11:53:33+03:00
Общество

В Барнауле можно собрать черную смородину за 160 рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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На участках поселка Садоводов с 19 июля начался сбор черной смородины. Всех желающих приглашают собрать ягоду, сообщают в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Так 1 килограмм черной смородины стоит демократично - 160 рублей. Собрать ее можно по адресам: Барнаул, ЭПО № 2 (Шадрино). Проезд автобусами № 118, 119 до остановки «Степное-2» (на Змеиногорском тракте). Поворот на отделение на противоположной стороне от озера. А также в поселке Садоводов, (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО № 2. Проезд автобусами № 104, 118 (от пл. Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки «Школа Садоводов».

К слову, собрать полезную ягоду можно ежедневно с 8:00 до 11:00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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