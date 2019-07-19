Фитнес-беременяшка делает уникальные фото своего растущего животика

Барнаульская танцовщица, фитнес-тренер Марина Маничева выставляет у себя на страничке в Инстаграме фотопроект, посвященный своей беременности. Каждый месяц она делает фото с тем или иным фруктом, который соответствует размеру срока ее беременности и ставит хэштег «беременяшка».

- Как называют ребенка в животе? Зародыш. Эмбрион. На поздних стадиях - плод, для медицины это даже не человек. И все-таки плод на фото - у меня в руке, а в животе – не плод, а маленький человечек размером с этот плод! - написала Марина, когда опубликовала своей первое фото.

Авокадо: срок 3 месяца

Размер авакадо соответствует размеру ребенка на сроке 3 месяцев беременностиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Первым в проекте Марины было фото с авокадо в руках - размер фрукта на тот момент соответствовал размеру ребенка на сроке 3 месяцев беременности. Милота, не правда ли?

Манго: срок 4 месяца

Манго: срок 5 месяцевФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Середина второго триместра - самый беззаботный период для беременной женщины, на протяжении которого она ощущает максимальный комфорт от своей драгоценной «ноши»: эмоциональный фон стабилизируется, тошнота исчезает, но в организме продолжают происходить важные процессы, помогающие малышу активно развиваться и подавать первые признаки жизни своими крохотными толчками, именно на этом сроке я начала ощущать внутри себя новую жизнь! – говорит Марина.

Кокос: срок 5 месяцев

Кокос: срок 6 месяцев беременности. За это время набрала всего 2 кгФото: из личного архива героя(ев) публикации

Многие до сих пор в недоумении, какой же у меня срок. Так вот, сегодня мы уже кокос. Идёт 6-ой месяц.

Первый триместр прошёл на ура, токсикоза не было совсем, вырвало единственный раз, во время долгой поездки за тысячу км, укачало... а так даже не тошнило.

Не было никаких посторонних ощущений, ни странных пристрастий к еде, ни психов, ни сонливости, иногда вовсе забывала о своём чудесном положении.

Живот начал расти с 18 недель, в это же время ощутила первые отчетливые толчки, которые были видны уже снаружи, вначале не понимала и пугалась, а сейчас прислушиваюсь и воображаю, как там малыш плавает. Аппетит пропал, а к сладкому появилось равнодушие.

За пять месяцев набрала всего 2кг, врачей это особо не беспокоит, потому что основной прирост в весе приходится на третий триместр.

Сейчас ощущаю, как мой пресс расходится, чувство распирания и растягивание кожи тоже присутствует.

Очень переживаю за растяжки на теле и дельнейшее восстановление, знаю - что главное сейчас это здоровье малыша и что бы всё было в порядке!

С недавнего времени появилась небольшая сонливость и адская боль в пояснице, при долгом лежании на спине, а в остальном всё идеально..

Я по-прежнему бодра, свежа и весела.

Папайя: срок 6 месяцев

Папайя: срок 7 месяцев. По-прежнему веду тренировки.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пошёл 7 месяц. Малыш размером с папайю.

Срок - 28 недель

Мой рост - 165 см

Мой вес - 57 кг

Вес малыша - 900 гр

Пол не узнали, ждём третьего скрининга.

Анализы в норме, пью только «йодамарин».

По-прежнему веду тренировки.

Появилась сонливость и утомляемость.

Ем много фруктов, ягод, овощей, нюхаю бензин - шутка, но едкие запахи мне определенно нравятся.

Ребёночек чувствует себя хорошо, барахтается и плавает там целыми днями.

Ананас: 7 месяцев

Ананас: 8 месяцев. Боюсь ли я рожать?! Паники - нет!Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Малыш размером с ананас

Срок 32 недели

Мой рост - 165 см

Мой вес - 58 кг

Пол не знаем.

Анализы в норме, пью только «йодамарин», дополнительно назначили «МагнеB6».

Моё душевное и физическое состояние:

С каждым днём вещи становятся малы, в магазинах всё не по мой вкус!

При открывании шкафа - вываливается огромная куча шмотья, но мне абсолютно нечего надеть, впрочем, как и в обычной жизни!

Стала потерянно-рассеянной, а ещё за всё время беременности, поколотила немало посуды, предполагаю на счастье!

Настроение скачет!

Боюсь ли я рожать?! Паники - нет!

Многих настигает «синдром гнездования», а я пока не заморачиваюсь, но на страничках с мебелью и детскими вещичками уже залипаю. Хотя пора бы уже обустроиться, ведь времени остаётся всё меньше и меньше...