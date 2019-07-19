Больше половины домов Барнаула еще не готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-19T09:45:17+03:00

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Сибирская генерирующая компания начала проверку жилого фонда накануне предстоящего осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. По данным на 17 июля встретить холода во всеоружии готовы только 34% многоквартирных домов города, это 971 дом из 2874.

Пока энергетики занимаются подготовкой к отопительному сезону тепловых сетей и станций, представители управляющих компаний готовят дома. УК должны осмотреть внутридомовое оборудование: обратить внимание на изоляцию всех труб горячего водоснабжения и теплоснабжения в доме, проверить клапаны, регуляторы давления внутридомового оборудования (если они установлены), запорную арматуру, краны и все контрольно-измерительные приборы. Также утеплить всё, что влияет на температуру в квартирах, и провести ремонт там, где это необходимо.

Специалисты Сибирской генерирующей компании в летний период проверяют техническое состояние дома. В первую очередь внимание обращают на установку сужающих устройств в системе отопления. Также смотрят, насколько хорошо выполнена промывка и опрессовка систем отопления внутри дома. Если это не делать, есть вероятность, что порывы могут произойти, когда в системе отопления будет теплоноситель высокой температуры. Важно и наличие изоляции на трубопроводах, предохранительных клапанов и герметизации вводов тепловых сетей.

Осмотр домов иногда показывает, что внутридомовое оборудование совершенно не готово к приёму теплоносителя. Основные причины: отсутствие изоляции на трубопроводах, плохо промытая и не проверенная на плотность и прочность внутридомовая система отопления. Чаще всего такая ситуация наблюдается в домах частного сектора и многоквартирных домах с непосредственной формой управления. По данным на 17 июля текущего года, в Барнауле только 34% многоквартирных дома успешно прошли проверку.

Проверки домов Барнаула накануне осенне-зимнего периода продлятся до 15 сентября. Итог всех осмотров — выдача жилому объекту паспорта. Решение о выдаче принимает комиссия, в состав которой входят представители администрации города и ресурсоснабжающей организации. При этом фактом, влияющим на вердикт комиссии, является не только техническое состояния дома, но и наличие задолженности за тепло и горячую воду. В прошлом году комиссия выдала паспорта готовности только 76% многоквартирных домов.

Своевременная готовность жилого фонда способствует качественному и бесперебойному обеспечению жителей теплом и горячим водоснабжением, отсутствию аварийных ситуаций в зимний период, а также необходима для получения администрацией города паспорта готовности к зиме. Если дома не будут готовы к отопительному сезону, в первую очередь это отразится на качестве теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU