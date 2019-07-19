Гималайский медвежонок из Барнаула влюбил в себя жителей Калуги

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-19T08:23:53+03:00

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Гималайский медвежонок, появившийся на свет у пары Жорика и Даши из Барнаульского зоопарка, переехала в калужский экопарк «Биосфера».

Буквально с первых минут пребывания в новом месте малышка влюбила себя сотрудников парка:

- Друзья, в парке поселилась новая жительница. Гималайская медведица, прибывшая к нам из далёкого Барнаула, осваивается в новом доме. Малышка обожает лазать по деревьям в вольере, ей полюбился калужский мёд и она уже успела стать нашей любимицей. Мы очень надеемся, что и вы не останетесь равнодушными к дальневосточной красавице. Приглашаем всех в гости! – говорится в сообщении в официальной группе экопарка.

Посетители, увидевшие малышку, тоже буквально сразу влюбились в нашу кроху:

- «Клевая, уши как у Мики Мауса», «Очень смешная!», «Милый мишка», «Поцелуйте её от меня в носик, я бы её затискала», «Красотка!!!», - пишут жители Калуги.

Напомним, малыши медвежата родились в январе этого года. Однако впервые увидеть их удалось только в марте. Это первый помет в паре Жоры и Даши.

ИСТОЧНИК KP.RU