Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-16T06:32:06+03:00

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Полицейские из Барнаула задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мужчина в нетрезвом состоянии уснул на лавочке во дворе дома. Неподалеку проходил неизвестный, который заметил, что на скамейке помимо спящего молодого человека лежит принадлежащий ему смартфон. Он воспользовался удачными обстоятельствами, забрал с собой сотовый телефон, не разбудив хозяина и скрылся.

В оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого. Похищенный сотовый телефон житель краевой столицы успел продать.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 158 УК РФ (кража).

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ИСТОЧНИК KP.RU