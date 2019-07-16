Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину
Полицейские из Барнаула задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мужчина в нетрезвом состоянии уснул на лавочке во дворе дома. Неподалеку проходил неизвестный, который заметил, что на скамейке помимо спящего молодого человека лежит принадлежащий ему смартфон. Он воспользовался удачными обстоятельствами, забрал с собой сотовый телефон, не разбудив хозяина и скрылся.
В оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого. Похищенный сотовый телефон житель краевой столицы успел продать.
Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 158 УК РФ (кража).
Читайте также:
Бийчанин пытался подкупить полицейского
54-летний житель Бийска попался на даче взятки полицейскому. Против него завели уголовное дело (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU