2019-07-16T06:32:06+03:00
Происшествия

Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские из Барнаула задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мужчина в нетрезвом состоянии уснул на лавочке во дворе дома. Неподалеку проходил неизвестный, который заметил, что на скамейке помимо спящего молодого человека лежит принадлежащий ему смартфон. Он воспользовался удачными обстоятельствами, забрал с собой сотовый телефон, не разбудив хозяина и скрылся.

В оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого. Похищенный сотовый телефон житель краевой столицы успел продать.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 158 УК РФ (кража).

Читайте также:

Бийчанин пытался подкупить полицейского

54-летний житель Бийска попался на даче взятки полицейскому. Против него завели уголовное дело (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае постепенно решают проблемы "мусорной реформы"
14 человек заболели клещевым энцефалитом на Алтае
Мария Мотузная вернулась в Россию
Бийчанин пытался подкупить полицейского
Тракторист упал с моста в Барнауле
У барнаульца нашли нелегальную табачную продукцию почти на 2 млн рублей
Mazda поменяет официального дилера в Алтайском крае
Алтайский минздрав решил принимать на работу в больницы пенсионеров и декретниц
В Барнауле перекроют движение по улице Волгоградской и проезду Трамвайному
В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей снова отключат горячую воду
В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажки
В Рубцовском районе горели поля
Жители Барнаула могут выбрать символ своего города
Губернатор Томенко поручил помочь пострадавшим пчеловодам
В Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
Полиция оцепила здание банка в Барнауле
Два человека сгорели на пожаре в Алтайском крае
Проект генерального плана Барнаула прошел публичное обсуждение
В Бийске поставили остановочный павильон со старой надписью
Барнаульский гребец стал призером первенства Европы
В торговом центре Барнаула пенсионерка украла забытый телефон
В Барнауле проходит ярмарка школьной одежды
«Ростелеком» в Алтайском крае завершил работы по организации видеонаблюдения за ЕГЭ
На пяти участках в Барнауле временно отключат светофоры