Бийчанин пытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 03:49 2019-07-16T03:49:36+03:00

Житель Бийска дал полицейскому взятку, но тот не стал брать деньги Фото: Анна СЕМИНА

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54-летний житель Бийска попался на даче взятки полицейскому. Против него завели уголовное дело.

Следствие установило, что в мае оперуполномоченный в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявил в одном из торговых павильонов наукограда факт несанкционированной продажи свежевыловленной рыбы.

- Полицейский выявил тот факт, что рыба продавалась без соответствующих документов и отметил об этом в протоколе. В дальнейшем, материалы планировалось передать в орган дознания, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Обвиняемый, приходившийся отцом владелице торговой точки, решил помочь своей дочери. В кабинете полицейского он передал ему взятку. Однако довести преступный умысел до конца не удалось, так как оперуполномоченный отказался от денег. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия бийчанин свою вину полностью признал.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU