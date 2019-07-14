2019-07-14T15:11:20+03:00
Происшествия

Бийчанин купил хлеб с розовой скрепкой внутри

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ХлебХлебФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хлеб со скрепкой внутри купил житель Бийска в одном из магазинов города. Об этом он сообщил в паблике «Инцидент Бийск».

- Вот такой хлеб с сюрпризом в магазине на Кошевого, - пишет расстроенный покупатель в социальной сети.

С автором поста в комментариях связалась администрация торговой сети и принесла свои извинения.

- Спасибо за отзыв. Приносим свои извинения. Принесите хлеб в магазин, мы Вам вернем деньги. Мы выясним, откуда в пекарне взялась скрепка, с пекарями будет проведена беседа, - отметили в магазине.

Напомним, в июне компания «СПК» (Сибирская продовольственная компания) отозвала партию колбасы из всех магазинов Барнаула в связи с подозрением, что в мясо могла попасть ртуть. Горожанка обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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