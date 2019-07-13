2019-07-12T22:30:35+03:00
Звезды

Ольга Бузова травмировала ногу перед вылетом на Алтай

И все же она не отменила концерт в Яровом
Анна СЕМИНА
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Ольга Бузова на съемках в Форт БоярдеОльга Бузова на съемках в Форт БоярдеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Популярная певица Ольга Бузова буквально за пару дней до вылета в Алтайский край, где у нее уже сегодня, 13 июля, состоится выступление, сильно повредила ногу.

Это произошло во Франции, во время съемок на некогда популярном Форт Боярде. Команда, в составе которой была Ольга, стремилась собрать как можно больше ключей и подсказок, так что во время одного из испытаний артистка сильно повредила ногу.

- Вчера сделали процедуры, нанесли крема лечебные, сегодня держала лед, сейчас с тейпом, чтобы держала ножку. Это, скорее всего, сильное растяжение. Покой три дня, но это невозможно в моем случае, - рассказала Бузова на своей странице в Instagram уже по прилету в Москву.

Instagram Ольги Бузовой Фото: скриншот сайта

Instagram Ольги БузовойФото: скриншот сайта

Окончательный же диагноз неизвестен. Чисто визуально видно, что у певицы сильно опухла левая нога в районе галеностопа. Впрочем, на активности девушки это никак не повлияло и отменять съемки и выступления она не намерена. При этом она даже умудряется сохранять чувство юмора.

- Доктор, вы же спортивный врач, а скажите, почему со спортсменами работаете вы, а травмы у меня? – пошутила Бузова во время осмотра, который ей производит врач.

Несмотря на плохое самочувствие артистка на вопрос поклонников о выступлении в Яровом ответила утвердительно – она приедет.

- Привет мои хорошие, я, Ольга Бузова, спешу вас всех пригласить в Яровое. 13 июля, «Причал 22». Сбор в 20.00. Явка обязательна, ведь танцевать будем под Бузову. До встречи! – записала в сториз Бузова перед вылетом в Барнаул.

Правда, по всей видимости, самой Ольге потанцевать не получился.

Instagram Ольги Бузовой Фото: скриншот видео

Instagram Ольги БузовойФото: скриншот видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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