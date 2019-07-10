Лобовое столкновение легковушки и «Газели» произошло на Алтае

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-10T07:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июля, на трассе Крутиха-Хабары в Алтайском крае произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «Газели» и легковушки Honda C-RV.

Как рассказали очевидцы, это было сильное столкновение. От удара у «Газели» даже вырвало двигатель. Легковушка тоже получила значительные повреждения. Ее водителя зажало в искорёженном салоне. По последней информации его госпитализировали с травмой ноги.

Спустя некоторое время в группе Barnaul22 под постом про аварию отписался некий Максим, который представился водителем «Газели». По его словам, этот день он запомнит надолго:

- Сам в шоке, второй день рождения отмечать буду, - написал мужчина.

С его слов он ехал со скоростью 80 километров в час. Внезапно на встречке появилась Honda C-RV, которая обгоняла едущий перед ней автобус, но водитель не успел завершить маневр и как результат – произошло столкновение.

Кстати, водитель «Газели» также получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU