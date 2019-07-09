Новый заместитель главы появился в Рубцовске
В Рубцовске Алтайского края назначили нового заместителя главы города.
Как сообщает сайт городского портала «вРубцовске», им стал Михаил Одокиенко.
- Он же назначен начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, - передает источник.
Данную информацию уже подтвердили в администрации. Сообщение о назначении появилось на официальном сайте города Рубцовска. Пока что новый чиновник исполняет свои обязанности с приставкой «и.о.». Что интересно, ранее этот пост занимал Олег Обухович. Теперь он стал заместителем Одокиенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU