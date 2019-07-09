2019-07-09T11:35:21+03:00
Политика

Новый заместитель главы появился в Рубцовске

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рубцовске Алтайского края назначили нового заместителя главы города.

Как сообщает сайт городского портала «вРубцовске», им стал Михаил Одокиенко.

- Он же назначен начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, - передает источник.

Данную информацию уже подтвердили в администрации. Сообщение о назначении появилось на официальном сайте города Рубцовска. Пока что новый чиновник исполняет свои обязанности с приставкой «и.о.». Что интересно, ранее этот пост занимал Олег Обухович. Теперь он стал заместителем Одокиенко.

Читайте также:

Министр труда приедет на Алтай, чтобы понять причины бедности

В июле глава Минтруда Максим Топилин прибудет на Алтай, чтобы выяснить причины низкого уровня социально-экономического развития края. Точная дата визита пока неизвестна (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле объявили в розыск 21-летнего парня
Спортшколе по гребле подарили новый автобус для детей
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Какие льготы полагаются предпенсионерам
Восемь присяжных определят судьбу убийц Михаила Седова
13-летний мальчик утонул на Алтае
15-летнего велосипедиста сбили в Барнауле
Аспиранты АГМУ добились впечатляющих успехов на III Всероссийском межвузовском GxP-саммите «Выбор лучших. Время вперед»
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Пытаясь устроиться сиделкой, женщина пострадала от мошенника
Артисты Алтайского музыкального театра выступили в Южной Корее
В Барнауле для льготников выпустят транспортные карты вместо бумажных проездных
Эксперты назвали причины замены асфальта на плитку в центре Барнаула
Алтайский ансамбль русского танца выступит с программой в Японии
Ревнивая жительница Барнаула смяла железную дверь
В Бийске проходит фестиваль уличной музыки
В Барнауле перекроют пр. Красноармейский из-за ремонта путей
Министр труда приедет на Алтай, чтобы понять причины бедности