На Алтае будут судить молодого человека, «откосившего» от службы в армии
Житель Хабарского района предстанет перед судом. 21-летнего парня обвиняют в уклонении от военной службы.
Как сообщает пресс-центр следственного комитета по Алтайскому краю, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы. Но для того, чтобы избежать выполнения долга, он осенью прошлого года умышленно не явился в военный комиссариат для предоставления результатов медкомиссии и получения повестки.
В ходе следствия молодой человек вину признал, объяснив свой поступок отсутствием желания служить в армии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Осенний призыв начался 1 октября и продлится до конца года. За это время в Алтайском крае планируют отправить служить в вооруженные силы России около 2,5 тыс. жителей. По данным на 24 октября, в регионе уже призвали около 1 тыс. человек (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU