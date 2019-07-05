На Алтае будут судить молодого человека, «откосившего» от службы в армии

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-05T15:28:28+03:00

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Житель Хабарского района предстанет перед судом. 21-летнего парня обвиняют в уклонении от военной службы.

Как сообщает пресс-центр следственного комитета по Алтайскому краю, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы. Но для того, чтобы избежать выполнения долга, он осенью прошлого года умышленно не явился в военный комиссариат для предоставления результатов медкомиссии и получения повестки.

В ходе следствия молодой человек вину признал, объяснив свой поступок отсутствием желания служить в армии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Осенний призыв начался 1 октября и продлится до конца года. За это время в Алтайском крае планируют отправить служить в вооруженные силы России около 2,5 тыс. жителей. По данным на 24 октября, в регионе уже призвали около 1 тыс. человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU