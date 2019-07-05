2019-07-05T15:28:28+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить молодого человека, «откосившего» от службы в армии

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Хабарского района предстанет перед судом. 21-летнего парня обвиняют в уклонении от военной службы.

Как сообщает пресс-центр следственного комитета по Алтайскому краю, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы. Но для того, чтобы избежать выполнения долга, он осенью прошлого года умышленно не явился в военный комиссариат для предоставления результатов медкомиссии и получения повестки.

В ходе следствия молодой человек вину признал, объяснив свой поступок отсутствием желания служить в армии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:

Больше тысячи человек призвали в армию на Алтае

Осенний призыв начался 1 октября и продлится до конца года. За это время в Алтайском крае планируют отправить служить в вооруженные силы России около 2,5 тыс. жителей. По данным на 24 октября, в регионе уже призвали около 1 тыс. человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый Российско-итальянский бизнес-семинар пройдет в Барнауле
Восемь населенных пунктов может подтопить на Алтае из-за разрушения плотины XVIII века
Бийчанин, насмерть сбивший молодую девушку, пойдет под суд
На все факультеты Алтайского медуниверситета подано около 1700 заявлений
Жителей Алтайского края предупреждают об аномальной жаре
День семьи, любви и верности 2019: куда сходить в Барнауле
Массовая гибель пчел произошла на 15 алтайских пасеках
В Барнауле продают торговые центры «Норд-Вест» и «Пассаж»
Учимся отличать сыр от сырного продукта
Барнаульский кинотеатр «Искра» превратят в торгово-офисный центр
Погода на 6 и 7 июля 2019 года в Барнауле: жара
Жительница Барнаула заняла деньги не подруге, а мошенникам
Из-за ремонта сети в Барнауле на ул. Пионеров и пр. Ленина ограничат движение
На пересечении улиц Северо-Западной и Юрина отключили светофоры
Режим высокой пожароопасности объявлен в Алтайском крае
На Алтае по подозрению в коррупции задержали экс-завхоза крупного центра
На Старом мосту в Барнауле ограничили движение в ночное время
На Алтае мужчина пострадал при пожаре на станции техобслуживания
Жители Алтайского края могут узнать о своих правах при покупке арбузов и дынь
В центре Барнаула заметили эксгибициониста
Горный Алтай стал одним из самых безопасных регионов для путешествий
Жительница Новоалтайска отправится под суд за оскорбление полицейского
Работники завода украли шин и камер на 39 млн рублей
В Алтайском крае потеплеет до +31 градуса
В Рубцовске ищут девушку с короткими красными волосами
В Барнауле девушки, расклеивающие объявления, избили пенсионерку за замечание