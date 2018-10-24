Больше тысячи человек призвали в армию на Алтае

24 Окт. 07:48 2018-10-25T03:49:26+03:00

В середине ноября 15 человек от Алтайского края поедут служить в президентский полк. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Осенний призыв начался 1 октября и продлится до конца года. За это время в Алтайском крае планируют отправить служить в вооруженные силы России около 2,5 тыс. жителей. По данным на 24 октября, в регионе уже призвали около 1 тыс. человек.

- Ребята будут проходить службу во всех четырех округах – в Южном, Западном, Восточном и Центральном. Их отправляют во всех родах войск – ВДВ, ВКС, Военно-морской флот, войска нацгвардии, - рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

Незначительное количество призывников останется служить в частях Алтайского края – это те, у кого здесь семья с маленькими детьми или пожилые родители, у которых проблемы со здоровьем.

По словам военкома, традиционно все мальчишки мечтают попасть в ВДВ. Их желание учитывается еще на стадии призывной комиссии, но многих отсеивают, если призывники не соответствуют нужным параметрам - кому-то не хватает роста, у других может быть лишний вес, слабое зрение и т.д.

В середине ноября 15 человек от Алтайского края поедут служить в президентский полк.

- В связи с этим 14 ноября в военкомате планируется провести день открытых дверей с участием первых лиц нашего региона, - говорит Круглов.

Альтернативную службу выбрали 17 человек. Большинство из них – жители Славгородского района. Как правило, это призывники, которым вера не позволяет держать в руках оружие. Чтобы выбрать альтернативную службу, нужно подать за полгода до призыва заявление. На следующую весну такое желание изъявили уже 14 человек. Они будут отдавать долг родине, помогая в социальных учреждениях – психиатрических больницах, интернатах и домах престарелых. Они живут там постоянно и получают минимальную зарплату. Такая служба длится от полутора до двух лет.