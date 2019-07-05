2019-07-05T10:25:39+03:00
Происшествия

Массовая гибель пчел произошла на 15 алтайских пасеках

ВЛАДИСЛАВ НЕМЦЕВ
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ПчелыПчелыФото: Олег УКЛАДОВ
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Массовая гибель пчел зарегистрирована в селе Никольское Советского района. За день на 15 пасеках по непонятной причине погибло почти все поголовье.

Пасечники со стажем говорят, что столкнулись с таким явлением в первый раз. По словам владельца пасеки Алексея Березикова, падёж начался 2 июля. У него из 100 пчелосемей осталось менее 15 процентов, сообщают «Вести–Алтай».

Специалисты ветеринарной лаборатории взяли погибших пчёл на анализ. Исследовать их будут в нескольких барнаульских лабораториях. Пасечники же считают, что причиной массовой гибели стала химическая обработка полей. Но аграрии уверяют, что работают с химикатами только в тёмное время суток, когда пчелы уже не летают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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