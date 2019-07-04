2019-07-04T13:47:32+03:00
Происшествия

В Барнауле девушки, расклеивающие объявления, избили пенсионерку за замечание

Женщина находится в больнице с сотрясением мозга
Марина КОЧНЕВА
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ЧП произошло у дома по улице Антона Петрова, 194. Три девицы клеили объявление на дверь, 60 летняя женщина заметила, что для этого есть специально предназначенная доска. В ответ троица накинулась на пенсионерку с проклятиями и кулаками.

- Они били ее и ногами, и чем-то тяжелым, - рассказывает дочь потерпевшей в паблике Barnaul 22. - Она просто сделала им замечание. Не кричала, не ругалась. Она позвонила мне из скорой, плача, объяснила ситуацию. В результате мама в больнице с сотрясением, кровопотерей и необходимостью накладывать швы.

По словам пенсионерки, остановил расправу мужчина, проезжающий мимо на машине. Дочь потерпевшей разыскивает его, чтобы отблагодарить и попросить дать свидетельские показания в полиции. Также она просит откликнуться других очевидцев происшествия, сообщает «МК на Алтае».

- Я в шоке, что творится с людьми, где адекватность, откуда такая злоба и уверенность в безнаказанности? - добавила дочь пострадавшей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщение об инциденте было зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району Барнаула 3 июля. Личности девушек уже установлены - они являются несовершеннолетними. По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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