На Алтае гражданин Киргизии не смог дать взятку сотрудникам ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-04T10:17:30+03:00

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Алтайские следователи возбудили против гражданина Киргизии уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 29 июня 2019 года на территории Кулундинского района сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен микроавтобус. У водителя были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров. За несоставление полицейскими административных протоколов, мужчина попытался дать им взятку в виде денег, однако, у него не получилось.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на совершение мелкого взяточничества, то есть дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU