Акция «Ночь кино» пройдет в Алтайском крае 24 августа

СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-03T07:22:14+03:00

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Жители Алтайского края могут выбрать, какие фильмы они хотят увидеть во время Всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет 24 августа.

Согласно условиям этой акции, абсолютно все без ограничений могут выбрать три фильма, которые им хотелось бы увидеть бесплатно в кинотеатрах. Голосование организовано Фондом кино совместно с Министерством культуры РФ. В списке претендентов такие ленты как «Балканский рубеж», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «T-34», «Непрощенный», «Домовой» и другие. Кстати, это пока ТОП-5 наиболее популярных лент по опросам пользователей интернета. Причем последний фильм – это работа алтайского режиссера Евгения Бедарева.

Всего же в полном списке 26 картин. Голосование продлится до 10 июля. По его итогам будут отобраны три картины, которые покажут 24 августа. Кстати, в этом году в акции примут участие 19 площадок, в том числе новые 3D-кинозалы в Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Поспелихе, Романово, Кулунде, Благовещенке, Завьялово, Быстром Истоке, Троицком и Мамонтовском районах.

- В Бийске фильмы будут показывать на площадке сети «Киномир» в ТЦ «Воскресенье», - сообщают в министерстве культуры Алтайского края.

В Барнауле посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах «Премьера», «Мир», ТЦ «Арена» и парке «Барнаульская крепость».

ИСТОЧНИК KP.RU