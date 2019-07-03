2019-07-03T07:22:14+03:00
Звезды

Акция «Ночь кино» пройдет в Алтайском крае 24 августа

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края могут выбрать, какие фильмы они хотят увидеть во время Всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет 24 августа.

Согласно условиям этой акции, абсолютно все без ограничений могут выбрать три фильма, которые им хотелось бы увидеть бесплатно в кинотеатрах. Голосование организовано Фондом кино совместно с Министерством культуры РФ. В списке претендентов такие ленты как «Балканский рубеж», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «T-34», «Непрощенный», «Домовой» и другие. Кстати, это пока ТОП-5 наиболее популярных лент по опросам пользователей интернета. Причем последний фильм – это работа алтайского режиссера Евгения Бедарева.

Всего же в полном списке 26 картин. Голосование продлится до 10 июля. По его итогам будут отобраны три картины, которые покажут 24 августа. Кстати, в этом году в акции примут участие 19 площадок, в том числе новые 3D-кинозалы в Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Поспелихе, Романово, Кулунде, Благовещенке, Завьялово, Быстром Истоке, Троицком и Мамонтовском районах.

- В Бийске фильмы будут показывать на площадке сети «Киномир» в ТЦ «Воскресенье», - сообщают в министерстве культуры Алтайского края.

В Барнауле посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах «Премьера», «Мир», ТЦ «Арена» и парке «Барнаульская крепость».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 4 июля 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов
На Новом мосту в Барнауле обнаружили тело девушки
Микробиологический ликбез: Clostridium botulinum
На участке проспекта Ленина запретят парковку автомобилей
Алтайские трассы перекроют 3 и 4 июля 2019 года
Видеокарту за 18 тысяч рублей украл из магазина барнаулец
В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов
В Бийске стартует уличный музыкальный проект
Пятый фестиваль необычных вареников пройдет в Алтайском крае
Жители Алтайского края помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Алтайская «молочка» вошла в список запрещенной к продаже в Новосибирской области
Фестиваль вареника пройдет на Алтае 20 июля
Захотелось сладенького: Барнаульцу не сделали обещанную скидку на торт
Роддом в Новоалтайске продолжит работу
Ректор АГМУ Игорь Салдан вручил медицинские халаты и фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза
Погода на 3 июля 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
Жительница Барнаула пыталась убить соседку, узнавшую об отсутствии прописки
Следователи нашли насильника бийчанки спустя 15 лет
Житель Барнаула ограбил офис микрозаймов
Ночную прогулку барнаульских тараканов по городу сняли на видео
Итальянский профессор проведет занятие для алтайских студентов в АлтГТУ
Из Барнаула перестали ходить автобусы в Повалиху и Боровиху
На «Бирюзовой Катуни» спасли более 80 тонущих туристов
В Барнауле откроется выставка «Коты для умножения доброты»
В Барнауле ремонтируют 26 участков улиц
В Бийске легковушка перевернулась на крышу