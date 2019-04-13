2019-04-13T07:39:56+03:00
Звезды

Алтайский режиссер Евгений Бедарев превратил Павла Деревянко в кота

На большие экраны вышел его фильм-сказка «Домовой»
Анна СЕМИНА
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Кот в озвучке Павла ДеревянкоКот в озвучке Павла Деревянко
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Режиссер из Барнаула Евгений Бедарев выпустил в прокат свой новый фильм – добрая сказка для всей семьи «Домовой».

По словам Евгения, работа над фильмом закончилась практически в канун Нового года. За пару дней до праздника его команда снимала крайнюю сцену. На тот момент большая часть работы уже была завершена. В целом же производство очередной сказки длилось долгих два года. И да, это действительно сказка.

- Как бы это пафосно не звучало, но такие фильмы как «Домовой» выступают на стороне Света. Они учат добру, дружбе, любви! Учат понимать, учат уживаться, учат принимать непохожих на тебя людей или существ! И в какой-то момент ты осознаешь, что самым человечным среди окружающего безумия остается Домовой. Странный дух дома, призванный его беречь и охранять! Поэтому давайте оставаться человеками, оставаться верными, любящими, надежными! Давайте хранить покой и уют в семьях, давайте верить в чудеса и сказки! Чудеса они такие. Они сбываются только тогда, когда в них верят, - говорит режиссер.

Кстати, в создании сценария также принимал участие младший брат Евгения – Дмитрий Бедарев. В Барнауле он известен как бывший телеведущий развлекательного канала «Экспресс», а кинолюбители знают его как стильного Игоря Князева из телесериала «Пока цветет папоротник».

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Трейлер фильма
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Долгожданная премьера состоялась в минувший четверг, 11 апреля. Больше всех этого дня, естественно ждал сам «отец» «Домового»:

- Сегодня у меня праздник! Да что там у меня?! У всей страны! У мам, пап, их детей, бабушек, дедушек, парней и девчонок! Наконец-то в прокат выходит фильм «Домовой»! Урррраааа! Он обретает собственную жизнь, и становится самостоятельной Вселенной! Как-то я прочитал замечательные строки Вадима Шефнера:

Средь множества иных миров

Есть, может, и такой,

Где кот идет с вязанкой дров

Над бездною морской...

Если задуматься, то так оно и есть, где-то в параллельной реальности однозначно есть высотка, в которой на 17-и этаже живут мама, её дочь Алина, наглый рыжий кот, а рядом, на шкафу, расположился лохматый, веселый Домовой... И так хочется, чтобы об этом фильме узнало, как можно больше людей, чтобы они посмотрели его, порадовались, посмеялись или поплакали. Зовите друзей, родных и близких в кино!!! Спасибо всем, кто принимал в этом участие: кто работал, трудился, создавал, помогал, поддерживал, мешал или противился, вредил и сопротивлялся. Ваш вклад, ваши действия или противодействия создали то, что получилось! Закалили характер «Домового» и наградили его самыми противоречивыми качествами!!! Счастья тебе, «Домовой»! Пусть у тебя всё получится!!! Удачи тебе, и прощай! – написал на своей странице режиссер в день премьеры.

Екатерина Гусева с киношной дочерью Алиной

Екатерина Гусева с киношной дочерью Алиной

В актерский состав фильма вошли такие известные персонажи как Екатерина Гусева и Павел Деревянко, причем именно он озвучивает кота – единственного героя, который может хоть как-то усмирить Домового. А вот главный герой (тот самый домовой) – Сергей Чирков, актер из сериала «Как я стал русским». Хвостатые персонажи в фильме тоже являются профессиональными артистами – они входят в труппу Театра кошек Юрия Куклачёва.

Кстати, над графикой работала та же команда, которая принимала участие в создании нашумевших фильмов «Экипаж», «Викинг» и «Метро».

Афиша фильма "Домовой" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Афиша фильма "Домовой"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Справка КП

Евгений Бедарев снял такие фильмы и сериалы как «В ожидании чуда», «Тариф новогодний», «Новогодние сваты», «Пока цветет папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны» (в производстве).

ИСТОЧНИК KP.RU

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