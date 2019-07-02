Из Барнаула перестали ходить автобусы в Повалиху и Боровиху

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-02T10:18:40+03:00

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ООО «Транс-Лайн» не смог получить лицензию на перевозку пассажиров автобусами, в том числе по маршрутам № 250 «Барнаул - Повалиха – «Обские Плесы» и № 251 «Барнаул – Боровиха».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Алтайского края, ведомство предупредило глав сельсоветов о временных неудобствах в части подвоза пассажиров до Барнаула и в обратном направлении.

В установленные действующим законодательством сроки Минтрансом Алтайского края определится перевозчик, который будет осуществлять перевозки пассажиров по 250 и 251 маршрутам на время проведения конкурсных процедур. Постоянный перевозчик будет определен по результатам открытого конкурса.

Первомайский район не остался без транспортного сообщения - у жителей есть возможность воспользоваться железнодорожным транспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU