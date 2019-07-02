В Барнауле ремонтируют 26 участков улиц

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-02T08:32:44+03:00

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На 26 участках улиц Барнаула ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в высокой стадии готовности находятся участки улиц Аносова, Герцена, Чайковского, проспекта Коммунаров, Антона Петрова, Беляева, Георгия Исакова, Рождественской и Изящной.

Проведены работы по устройству выравнивающего слоя на улицах Шукшина, Льва Толстого, Берестовой и на участке дороги на мкр Затон от КП ГАИ до улицы Лоцманской.

На проспекте Ленина от улицы Димитрова до площади Баварина на 27% закончена укладка покрытия, бордюры обновлены на 85%, тротуары – на 16%.

Демонтаж старого и установка нового бордюрного камня ведется на проспекте Социалистическом и улицах Пролетарской, Меланжевой, Глушкова, Аванесова, на последней также – фрезерование и укладка выравнивающего слоя. Укладка верхнего покрытия выполняется по улице Ленинградской и проспекту Сибирскому. Тротуары ремонтируют на улицах Энтузиастов и Ковыльной.

На центральном проспекте в границах улицы Северо-Западной и площади Октября почти выполнены работы по устройству выравнивающего слоя – 98%.

На улицах Солнечная поляна и Попова ведутся масштабные работы по переносу инженерных сетей и устройству ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU