В Барнауле отремонтируют памятник Ленину

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-02T07:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле приступили к ремонту памятника «От борющихся павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина.

Как рассказали в городской администрации, на объекте культурного наследия регионального значения планируется восстановить и отремонтировать герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мемориального ансамбля. Будут выполнены шлифовка бетонных поверхностей, облицовка гранитными плитами. На время работ к вечному огню будет отключена подача газа.

Ремонт планируется завершить в начале августа.

Помимо этого, в ближайшее время начнутся работы на Мемориале Славы.

Читайте также

2 июля 2019 года в Барнауле перекрыли на месяц два участка дорог

Несколько участков дорог перекрыли в Барнауле из-за коммунальных работ, сообщает пресс-служба городской администрации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU