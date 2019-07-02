2019-07-02T07:50:16+03:00
Общество

В Барнауле отремонтируют памятник Ленину

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле приступили к ремонту памятника «От борющихся павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина.

Как рассказали в городской администрации, на объекте культурного наследия регионального значения планируется восстановить и отремонтировать герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мемориального ансамбля. Будут выполнены шлифовка бетонных поверхностей, облицовка гранитными плитами. На время работ к вечному огню будет отключена подача газа.

Ремонт планируется завершить в начале августа.

Помимо этого, в ближайшее время начнутся работы на Мемориале Славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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