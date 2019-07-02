2 июля 2019 года в Барнауле перекрыли на месяц два участка дорог

СЕГОДНЯ 05:04 2019-07-02T07:50:53+03:00

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Несколько участков дорог перекрыли в Барнауле из-за коммунальных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети со 2 июля по 8 августа будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Линейной от дома №123 до дома №142 по улице Водоповодной.

До 17 июля продлили перекрытия улицы Ленинградской в районе дома №223 по улицам Антона Петрова и Островского в районе дома №221д/1 по улице Антона Петрова.

Также со 2 по 31 июля нельзя будет проехать по улице Глушкова в районе здания №34.

Большое число повреждений на ветхих инженерных сетях стали причиной перекрытий на переулке Трудовом. Так, до вечера 30 августа закрыты для проезда участки: на участке от дома №18 до дома №24, в районе домов №32, 35, 37, дома №19 по улице Песчаной; в районе домов №18, 24, дома №20 по улице Кирова; на участках от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улице Песчаной, от дома №32 до дома №35, от дома №37 до дома №37 по улице Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым.

До 30 августа также перекрыта проезжая часть в районе здания №31 по улице Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU