В Барнауле на Павловском тракте из-за аварии отключили светофоры

СЕГОДНЯ 05:01 2019-07-02T05:01:02+03:00

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В Барнауле на четырех перекрестках по Павловскому тракту временно отключили светофоры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, причиной этого стала авария на питающей подстанции. Отключены светофоры на пересечениях Павловского тракта с улицей Власихинской, улицей Просторной и улицей Трактовой. Аварийные работы планируется завершить к 4 июля.

Также в связи с проведением плановых ремонтных работ во вторник, 2 июля, с 09.00 до 12.00 будут отключены светофоры на пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU