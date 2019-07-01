В Барнауле возле новой школы провалился асфальт

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-01T15:32:15+03:00

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В Барнауле на территории новой школы у колодца провалился асфальт, сообщают очевидцы в городском сообществе «Барнаул 22».

Это произошло у школы № 135 на улице Сиреневой. Уже в обеденное время там работали дорожные службы. К слову, дыру лапали методом «навалить досок и залить гудроном», написали горожане в приложении к фотографиям происходящего.

- Да это нормально, возле коллекторов всегда грунт проседает. Так пишете, как будто там земля разверзлась, и школа провалилась в бездну, - комментирует барнаулец Сергей.

Дополнил информацию другой очевидец Алексей. Мужчина написал, что подошел ближе и увидел, что в месте, где образовалась яма проложены не доски, а брикеты вырезанного асфальта.

- «Отличный район с новыми школами, поликлиниками и детсадами», - также прокомментировал Федор.

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ИСТОЧНИК KP.RU