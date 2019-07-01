Из-за паводка временно перекрыли участки федеральной трассы «Сибирь»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-01T13:30:14+03:00

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По федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области перекрыли движение для всех видов транспорта, сообщают в главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

К этим мерам пришлось прибегнуть из-за подтопления паводковыми водами нескольких участков дорог. Сейчас там идут восстановительные работы, специалисты ликвидируют последствия паводка. В связи с этим жителей края просят выбрать альтернативные маршруты передвижения (воздушным или железнодорожным транспортом).

- Ограничено движение для грузового транспорта на участке 1 277 км по 1 427 км и для всех видов транспорта с 1 379 по 1 371 км, в городе Тулун - с 1 491 по 1 493 км. В настоящее время на затопленных участках дежурят экипажи ГИБДД. Для обеспечения безопасности, предупреждения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам и дальнобойщикам отказаться от поездок в сторону города Тулун в обоих направлениях, - предупреждают на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU