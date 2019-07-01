2019-07-01T09:34:02+03:00
Происшествия

11 человек за неделю утонули в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Большинство жителей края утонули на территории неофициальных пляжейБольшинство жителей края утонули на территории неофициальных пляжейФото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 1 июля, в Барнауле, в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю состоялось совещание по итогам июня. По информации ведомства, только за последнюю неделю в регионе утонули 11 человек.

Причем в главке поясняют – это предварительные данные. То есть окончательное число может быть другим. При этом большинство несчастий произошли в неофициальных местах купаний.

- По состоянию на сегодняшний день прошли техническое освидетельствование и допущены к пользованию 52 пляжа. Все состоящие на учете объекты расположены на территории пяти городов и 17 муниципальных районов Алтайского края. В остальных муниципальных образованиях края оборудованные места массового отдыха людей на воде отсутствуют. В том числе их нет и в городе Рубцовске, при этом население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей, - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Напомним, в настоящее время ведутся поиски двух мальчиков 2011 года рождения, которые пропали в поселке Кировский Смоленского района. Основная версия исчезновения – они могли утонуть. На месте происшествия работают водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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