Движение ограничат на трассе в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-30T16:26:34+03:00

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В Алтайском крае ограничат движение на трассе утром 1 июля. Это связано с прохождение военных колонн, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Проезд закроют для всех видов транспорта по дороге н.п. Полковниково– автодорога Р-256 – ЗАТО Сибирский» с 3:30 до 7:30.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает всех автомобилистов с пониманием отнестись в дорожной ситуации и заранее спланировать маршрут движения.

Напомним, с 5 по 31 июля на период с 22.00 до 6.00 коммунальный мост через Обь будут закрывать для движения всех видов автомобильного транспорта. Ограничения связаны с организацией ремонтных работ на металлоконструкциях.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай», восстановление металлических частей моста будет проходить по заказу ОАО «Российские железные дороги», на конструкциях проведут абразивную обработку и окрашивание. Все мероприятия запланированы на ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU