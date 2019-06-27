В Барнауле в течение месяца ночью будут перекрывать Старый мост

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-27T14:05:54+03:00

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С 5 по 31 июля на период с 22.00 до 6.00 коммунальный мост через Обь будут закрывать для движения всех видов автомобильного транспорта. Ограничения связаны с организацией ремонтных работ на металлоконструкциях.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай», восстановление металлических частей моста будет проходить по заказу ОАО «Российские железные дороги», на конструкциях проведут абразивную обработку и окрашивание. Все мероприятия запланированы на ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов.

За железнодорожную часть моста отвечает ОАО «РЖД». Дорожная часть в октябре прошлого года перешла в федеральную собственность на баланс ФКУ Упрдор «Алтай», именно эта организация займется ремонтом дороги. Раньше мост находился в аварийном состоянии, поэтому сразу же были выполнены срочные работы, теперь же ремонт продолжат по проекту.

Постарайтесь заранее запланировать время выезда, чтобы успеть до перекрытия дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU