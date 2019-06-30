В Рубцовске на берегу реки обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-30T06:59:54+03:00

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29 июня у береги реки Алей в Рубцовске обнаружили труп мужчины. Предположительно, мужчина утонул 26 июня.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск», на вид погибшему около 40 лет. На месте работали сотрудники МЧС, правоохранительных органов. Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

По предварительной информации, мужчина погиб, купаясь на набережной имени Петрова. Во второй половине дня на берегу реки Алей были обнаружены его вещи.

Кроме того, погибший накануне освободился из мест лишения свободы.

Напомним, в Рубцовске продолжаются поиски семилетнего мальчика, пропавшего на берегу Алея. Последний раз его видели на берегу реки с братом и его друзьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU