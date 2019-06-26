2019-06-26T12:53:37+03:00
Дом. Семья

Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Лоси в БарнаулеЛоси в БарнаулеФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 июня, в Барнауле на трамвайных путях заметили двух лосей.

Как рассказали очевидцы, сохатые бегали по путям в районе Змеиногорского тракта.

- Возле дороги на рельсах разгуливают! Видели напротив дендрария! - написала в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» жительница Барнаула Мария Кривченко.

Одному из автолюбителей все же удалось сфотографировать лосей. Даже по снимкам было видно, что животные напуганы и не понимают, где оказались. Чем закончилось их «путешествие» по городу – не известно.

Напомним, буквально в середине июня «Комсомолка» уже писала об одной лосихе. Самка вышла к людям на опытную станцию около села Лебяжье. Работники увидели, что животное ранено и позвонили в МЧС, а те сообщили в природоохранное ведомство и ветеринарам. В итоге выяснилось, что лосиха ранена, но спасти ее не успели – сердце не выдержало

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетитель бара переоценил свои силы и случайно убил человека
Алтайские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам в крае
Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника
Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край
Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей
Погода на 27 июня 2019 года в Барнауле: +29 градусов
Шукшина под открытым небом показали в Барнауле
Сбивший полицейского парень сел на 17 лет
В Рубцовске закрыли хлебокомбинат
Где в Барнауле отметят День молодежи
В Бийске на месте спортивных комплексов строят торговые центры
В Барнауле произошел самый красивый порыв водопровода
На Алтае депутаты поддержали коллегу, обвиняемого в тяжких преступлениях
Прокуратура провела проверку по факту отсутствия горячей воды в Барнауле
Алтайские специалисты рассказали о микробиологическом ликбезе
Детские соревнования по шахматам пройдут в Барнауле
Алтайские инспекторы разработали новый туристический маршрут в Чинетинском заказнике
В алтайском правительстве наградили лучших выпускников
Двух новорожденных в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Барнаул
Селянин убил приятеля и закопал его тело во дворе своего дома
Директор агропредприятия обвиняется в невыплате зарплаты
Памятный знак в честь студенческого отряда откроют в Барнауле
Машина с пятилетней девочкой скатилась в реку на Алтае
В Барнауле тепловоз врезался в стену депо
Зимой на курорте «Белокуриха-2» откроются горнолыжные трассы
Дополнительный рейс в Артыбаш открывается из Барнаула
Власти ответили жителям Барнаула на вопросы по ремонту дорог в Барнауле
Эксперты признали незаконной сотовую вышку на крыше школы