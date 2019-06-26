Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-26T12:53:37+03:00

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Во вторник, 25 июня, в Барнауле на трамвайных путях заметили двух лосей.

Как рассказали очевидцы, сохатые бегали по путям в районе Змеиногорского тракта.

- Возле дороги на рельсах разгуливают! Видели напротив дендрария! - написала в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» жительница Барнаула Мария Кривченко.

Одному из автолюбителей все же удалось сфотографировать лосей. Даже по снимкам было видно, что животные напуганы и не понимают, где оказались. Чем закончилось их «путешествие» по городу – не известно.

Напомним, буквально в середине июня «Комсомолка» уже писала об одной лосихе. Самка вышла к людям на опытную станцию около села Лебяжье. Работники увидели, что животное ранено и позвонили в МЧС, а те сообщили в природоохранное ведомство и ветеринарам. В итоге выяснилось, что лосиха ранена, но спасти ее не успели – сердце не выдержало

ИСТОЧНИК KP.RU