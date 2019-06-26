СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-26T09:58:45+03:00

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Со среды, 26 июня, в Рубцовске закрыли хлебокомбинат. Об этом порталу "вРубцовске.ру" стало известно из собственных источников.

Как сообщает издание, с сегодняшнего дня остановлено производство хлебобулочных изделий. Срок простоя не называется. На самом предприятии комментировать ситуацию не стали.

- В фирменных павильонах предприятия, где еще вчера реализовывалась своя продукция, с сегодняшнего дня завезена на реализацию продукция сторонней организации "Рубцовский каравай", - также сообщает источник информации.

По данным портала, проблемы у комбината начались давно. В январе производство также было на грани закрытия. При этом на нем трудится порядка 300 человек. Если действительно произойдет так, что один из старейших хлебокомбинатов города закроется, не понятно как сложится судьба его работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU