250 рублей за стакан клубники: на барнаульских рынках можно разориться

Первая волна ягодного бума уже прошла. Как рассказали продавцы на рынке, в этом году спрос на жимолость был значительно выше, чем в прошлом году. Дело в том, что из-за серьезных зимних морозов и холодного мая растения пострадали. Под удар попала клубника, Виктория, земляника, огурцы, однолетние цветы и многое другое. Что стало с уличным рынком из-за таких условий, узнавал корреспондент «Комсомолки».

Почти как импортная

Стоило только обрадоваться многообразию летних ягод на рынке, как тут же пришло некоторое разочарование. Оказалось, что полулитровый стакан Виктории продавцы оценивают аж в 250 рублей. Примерно столько же стоит импортная ягода, привезенная из южных стран в «Бахетле», «Гурмане» или «Лэнде-24», а там ее можно купить в любое время года. Кто-то возразит, мол домашняя всегда вкуснее, выращена на алтайской земле и не содержит всевозможную «химию», но, стоит лишний раз задуматься или подождать, пока созреют остальные сорта, возрастет конкуренция, тогда и стаканчик подешевеет.

– Пока цена такая, это ранний сорт, самый сладкий. Через неделю, когда подойдут другие сорта, мы будем продавать чуть дешевле, но не слишком. Викторию всегда берут лучше, иногда все продается за пару-тройку часов, – рассказала продавец Вера Якушина.

С жимолостью так и получилось – продавцы в начале июня подняли цену едва ли не в два раза выше нынешней. Пол-литра продавали за 150-170 рублей, а сейчас ягоду можно выбрать на свой вкус и даже поторговаться. Корреспондент же смог купить стаканчик за 60 «деревянных».

Но богатую витамином C жимолость предлагают не только в магазинах и на рынке, собрать собственноручно ее можно в НИИ им. М.А. Лисавенко по адресу: Змеиногорский тракт, 120. Это обойдется жителям Барнаула в 160 рублей за килограмм, но никто не запрещает есть ее с куста.

Черешня, которую многие уже попробовали из магазинов, стоит на рынке зачастую дороже – 250-330 рублей за килограмм.

Домашние овощи

На барнаульских рынках уже вовсю торгуют домашними овощами, цветами и саженцами. Длинные «китайские» огурцы оценивают в 50 рублей за килограмм, домашние – 70-80 рублей за килограмм. Импортные томаты продают за 80-100 рублей за килограмм, во столько же обойдутся и дачные. Укроп продают за 10 рублей за связку, домашнюю редиску – за 30-50 рублей за пучок.

Барнаульский рынок на пл. СпартакаФото: БОРЗОВ Денис

Защита от заморозков

– В этом году была хорошая погода для редиски, капусты, но подмерзли яблони, некоторые даже не дают плодов. Частые дожди, которые идут сейчас, навредят клубнике – она может начать подгнивать. Также подмерзла малина, но жара, которая установится в ближайшее время, может решить эту проблему, – рассказывает садовод Светлана Ядыкина.

В основном, весь ущерб растениям приносят так называемые «возвратные» заморозки. Это резкие похолодания, которые приходят в середине и конце мая. От них можно защищаться несколькими способами.

Самый популярный и безопасный метод – низкие укрытия. Небольшие полуметровые парники из металлической дуги и плотной пленки в два слоя почти всегда решают проблемы дачников, даже тех, кто находится в саду нерегулярно.

Метод дождевания – это полив саженцев через шланг с мелким распылителем за несколько часов до наступления ночных холодов. Вода должна быть похожа на мелкие капли дождя, которые при охлаждении начнут испаряться и выделят тепло, спасительное для растений.

Метод дымления – это один за самых древних способов, но его редко применяют из-за пожароопасности. Планируется, что опавшую листву и ветки увлажняют, а потом поджигают, чтобы не было быстрого горения. Тогда хворост тлеет и выделяет тепло, которым можно охватить до сотки земли. Перед использованием этого метода нужно определить, куда дует ветер. Если он сильный, то использовать задымление бесполезно.

Также на рынке садоводов давно продают специальные подкормки, которые повышают морозостойкость растений, они могут быть как отечественного производства, так и зарубежного.