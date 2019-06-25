Памятный знак в честь студенческого отряда откроют в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-25T13:43:37+03:00

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В субботу, 29 июня, в Барнауле состоится открытие памятного знака в честь 50-летия студенческого отряда «Алтай».

Его установили в сквере рядом с площадью Сахарова, напротив Дворца зрелищ и спорта. Композиция выполнена из гранитного камня коричневого цвета. На нем изображена эмблема студенческих отрядов Алтайского края.

- Знак установлен на месте памятного камня, заложенного в октябре 1968 года с письмом грядущему поколению от комсомольцев и молодежи Алтая. Послание было извлечено в сентябре 2018 года - в год 100-летия ВЛКСМ, - сообщают в правительстве края.

В этом году движение студенческих отрядов в Алтайском крае отметит 55-летие. За эти годы наши ребята участвовали во Всесоюзных стройках ВАЗ, БАМ, КАМАЗ, строительство Саяно-Шушенской ГЭС и Московского метрополитена.

Открытие памятного знака состоится в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU