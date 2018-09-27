В Барнауле вскрыли капсулу с комсомольским письмом из 1968 года

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-27T12:50:10+03:00

В Барнауле свершилось эпохальное событие. Капсула с посланием комсомольцам 2018 года, заложенная 50 лет назад рядом с площадью Сахарова, дождалась своего часа. 27 сентября в 14-00 маленькую ракету торжественно достали из-под огромного камня.

Среди участников действа были и свидетели исторического момента 1968 года. Многие из них пришли с комсомольскими значками.

В Барнауле вскрыли капсулу времени..Видео: Олег Укладов

- Помню, тот день был в отличие от нынешнего пасмурный, дождливый, - рассказал «Комсомолке» бывший бригадир комсомольско-молодёжной бригады Моторного завода Владилен Савиных. - У меня все пальто было мокрое. Но эта слякоть никого не пугала, на площади собрались тысячи человек, все были одухотворены.

Их шестидесятые были романтические - подъем экономики, первые полеты в космос, энтузиазм. В письме молодые люди писали о любви к Родине, о том, что завидуют комсомольцам 2018 года.

- Тогда никто и предположить не мог, что ВЛКСМ распадется, - вздохнул Виталий Сафронов, бывший в ту пору вторым секретарем крайкома комсомола. - Поэтому чувства сегодня у меня смешанные.

Ракету с капсулой из полости доставали старые комсомольцы и молодые активисты- стройотрядовцы. Когда ее раскрутили, из капсулы полилась вода.

- Будто слезы об ушедшей эпохе , - философски заметил один из историков.

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскрыли капсулу времени.Фото: Олег УКЛАДОВ