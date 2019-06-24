Марии Бутиной сократили срок заключения в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-24T08:29:24+03:00

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Уроженке Алтайского края Марии Бутиной, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме США, сократили срок на 10 дней. Об этом сообщает «gazeta.ru», ссылаясь на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

В своем телеграме депутат указал, что девушке сократили тюремный срок и теперь она выйдет на свободу не 5 ноября, а 25 октября.

- Для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты, - отметил глава комитета Госдумы по международным делам.

Слуцкий также добавил, что России необходимо улучшить механизмы защиты и правовой помощи россиянам, которые «стали прямыми жертвами русофобской политики» других стран.

Напомним, на днях стало известно, что Мария Бутина занялась преподаванием в тюрьме. Сейчас она обучает заключенных математике, английскому языку, теории вероятности и обществоведению.

ИСТОЧНИК KP.RU