Аллею по проспекту Ленина начали благоустраивать

СЕГОДНЯ 05:52 2019-06-20T05:52:56+03:00

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Пешеходную зону по проспекту Ленина начали облагораживать в Барнауле. Все работы выполняет подрядная организация ООО «СК Город», сообщили в пресс-службе администрации города.

В Барнауле благоустроят наиболее популярный у горожан участок в границах улиц Молодежной и Партизанской. На аллее планируют заменить асфальт тротуарной плиткой – это придаст прогулочной зоне более эстетичный вид. Также установят 50 скамеек, оросители и бортовые камни.

На все работы планируют потратить 21,5 миллионов рублей. Их должны завершить к 1 сентября.

К слову, эскизный проект разработали сотрудники института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также студенты, учащиеся этой кафедры.

Напомним, в этом году в Барнауле запланирован масштабный ремонт дорог. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги», который будет работать уже третий год, на благоустройство дорог краевой столицы потратят более миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU