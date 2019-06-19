В Алтайском крае полиция изъяла около 14 тысяч бутылок «паленки»
В Барнауле изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя. По предварительно информации, эту алкогольную продукцию продавали на протяжении года, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Изъятие.
В одном из складских помещений и в двух автомобилях, на которых и перевозили алкоголь, сотрудники полиции обнаружили бутылки с коньяком, виски и водкой. Продукция была под брендами известных производителей. В ходе досмотра полицейские изъяли 13700 бутылок алкоголя.
Так по подозрению в поставке фальсификата задержали двух барнаульцев -31 года и 35 лет. В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о наказании мужчин.
К слову, недавно в Барнауле уничтожили 488 кг санкционных продуктов. Сотрудниками Алтайской таможни совместно с Россельхознадзором было обнаружено 468 кг груш и 20 кг сыра.
ИСТОЧНИК KP.RU