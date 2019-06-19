Жительниц Алтайского края будут судить за публичное оскорбление росгвардейца

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-19T11:44:40+03:00

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В Алтайском крае будут судить двух женщин, которые оскорбили сотрудника Росгвардии, сообщают в алтайском Следственном комитете.

В январе этого года в одном из баров Новоалтайска произошел пьяный дебош. Успокаивать отдыхающих приехали сотрудники Росгвардии. Две женщины 45 и 29 лет решили не подчиняться требованиям закона и в присутствии свидетелей начали оскорблять сотрудника Росгвардии.

К слову, женщины своей вины не признали. Уголовное дело по факту унижения чести и достоинства сотрудника при исполнении уже направлено в суд.

Напомним, не так давно в соцсети попало видео. На нем показана пьяная толпа, которая напала на полицейских в Заринске. Сотрудникам пришлось достать табельное оружие и пригрозить его применением. В результате всех нападавших задержали, по факту причинения сотруднику полиции при исполнении телесных повреждений возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU