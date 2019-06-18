2019-06-18T11:59:42+03:00
Происшествия

«Стреляй по ногам!»: в Заринске пьяная толпа напала на полицейских

После происшествия возбудили уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скришот видеоФото: скришот видео
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Пьяная толпа, защищая «своего», напала на полицейских в Заринске. Сотрудникам пришлось достать табельное оружие и пригрозить его применением. Видео драки от 15 июня попало в социальные сети.

Суть происшествия в следующем - экипаж ДПС заметил движущуюся «шестерку», которая виляла, влетала во все колдобины, хаотично перестраивалась. Сотрудники потребовали у водителя остановить машину, но тот проигнорировал это и попытался скрыться. Началось преследование.

Драка пьяной толпы с полицейскими в Заринске.Видео: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

- В итоге «гонщик» был загнан в гаражный кооператив, где он и «размотал» своё «ведро». Поблизости была пивная, где проводили время знакомые водителя «Жигулей», - пишет Instagram-аккаунт «Unusual Crimes Barnaul», где опубликовано видео драки.

Пьяный водитель позвал на помощь знакомых, и те напали на полицейских, пытаясь отстоять товарища. Силы оказались не равны, и гаишники вызвали подмогу. Завязалась потасовка, в какой-то момент сотрудникам пришлось достать оружие, но агрессивно настроенных местных жителей это не остановило.

- Стреляй по ногам! - подначивали очевидцы полицейских, но те все-равно не стали открывать огонь.

В результате всех оказавших сопротивление задержали, по факту причинения сотруднику полиции при исполнении телесных повреждений возбудили уголовное дело.

- По предварительной информации, при задержании один из правонарушителей нанес травмы сотруднику ГИБДД. Подозреваемый вел себя агрессивно и провоцировал конфликтную ситуацию. Материалы по происшествию были направлены в СУ СК для принятия решения, - сообщили в краевом управлении МВД.

Нападавшие разбили стекло служебной машины

Нападавшие разбили стекло служебной машины

Почему не стреляли?

Мы задали этот вопрос действующему барнаульскому полицейскому. Он согласился высказать свое мнение на условиях анонимности.

- Во-первых, сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица. А во-вторых, полицейские просто боятся использовать оружие, опасаясь возбуждения в отношении них уголовного дела, основным результатом которого является условная судимость, увольнение, а то и реальный срок заключения. Есть много случаев возбужденных дел о превышении полицейскими полномочий. В связи со сложившимся курсом на «гуманизацию» правоохранительной системы каждый знает, что его ждет, грубо говоря, найдись у задержанного хоть одна ссадина. Поэтому сотрудники до последнего валяются в пыли на дороге, уговаривают пьяных, агрессивных, кидающихся людей или вообще стараются «слиться» (это общая тенденция по стране).

ИСТОЧНИК KP.RU

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