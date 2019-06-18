«Стреляй по ногам!»: в Заринске пьяная толпа напала на полицейских

Пьяная толпа, защищая «своего», напала на полицейских в Заринске. Сотрудникам пришлось достать табельное оружие и пригрозить его применением. Видео драки от 15 июня попало в социальные сети.

Суть происшествия в следующем - экипаж ДПС заметил движущуюся «шестерку», которая виляла, влетала во все колдобины, хаотично перестраивалась. Сотрудники потребовали у водителя остановить машину, но тот проигнорировал это и попытался скрыться. Началось преследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/715229" frameborder="0"></iframe> Драка пьяной толпы с полицейскими в Заринске.Видео: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

- В итоге «гонщик» был загнан в гаражный кооператив, где он и «размотал» своё «ведро». Поблизости была пивная, где проводили время знакомые водителя «Жигулей», - пишет Instagram-аккаунт «Unusual Crimes Barnaul», где опубликовано видео драки.

Пьяный водитель позвал на помощь знакомых, и те напали на полицейских, пытаясь отстоять товарища. Силы оказались не равны, и гаишники вызвали подмогу. Завязалась потасовка, в какой-то момент сотрудникам пришлось достать оружие, но агрессивно настроенных местных жителей это не остановило.

- Стреляй по ногам! - подначивали очевидцы полицейских, но те все-равно не стали открывать огонь.

В результате всех оказавших сопротивление задержали, по факту причинения сотруднику полиции при исполнении телесных повреждений возбудили уголовное дело.

- По предварительной информации, при задержании один из правонарушителей нанес травмы сотруднику ГИБДД. Подозреваемый вел себя агрессивно и провоцировал конфликтную ситуацию. Материалы по происшествию были направлены в СУ СК для принятия решения, - сообщили в краевом управлении МВД.

Нападавшие разбили стекло служебной машины

Почему не стреляли?

Мы задали этот вопрос действующему барнаульскому полицейскому. Он согласился высказать свое мнение на условиях анонимности.

- Во-первых, сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица. А во-вторых, полицейские просто боятся использовать оружие, опасаясь возбуждения в отношении них уголовного дела, основным результатом которого является условная судимость, увольнение, а то и реальный срок заключения. Есть много случаев возбужденных дел о превышении полицейскими полномочий. В связи со сложившимся курсом на «гуманизацию» правоохранительной системы каждый знает, что его ждет, грубо говоря, найдись у задержанного хоть одна ссадина. Поэтому сотрудники до последнего валяются в пыли на дороге, уговаривают пьяных, агрессивных, кидающихся людей или вообще стараются «слиться» (это общая тенденция по стране).