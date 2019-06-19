Москвич обвиняется в развращении девочки из Барнаула

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-19T06:29:28+03:00

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31-летний житель Москвы обвиняется в насилии над несовершеннолетней девочкой из Барнаула.

Следствие установило, что в период с сентября по октябрь прошлого года мужчина через социальную сеть общался с юной жительницей Барнаула.

- Он показывал ей фото и видео, а также отправлял текстовые сообщения порнографического характера, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Обвиняемый в настоящее время заключен под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU