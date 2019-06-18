Несовершеннолетние парни подозреваются жестоком избиении мужчины

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-18T13:12:10+03:00

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения мужчины. От полученных травм он скончался.

Следствие установило, что 17 мая в больнице Кулундинского района от полученных травм скончался 56-летний мужчина. Тяжкий вред здоровью он получил в ночь на 15 июня на территории одного из фермерских хозяйств района.

- Там произошел конфликт между наемными работниками, который перерос в драку, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Под подозрение попали два несовершеннолетних жителя района. В данный момент решается вопрос об их заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU