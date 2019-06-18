2019-06-18T13:12:10+03:00
Происшествия

Несовершеннолетние парни подозреваются жестоком избиении мужчины

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения мужчины. От полученных травм он скончался.

Следствие установило, что 17 мая в больнице Кулундинского района от полученных травм скончался 56-летний мужчина. Тяжкий вред здоровью он получил в ночь на 15 июня на территории одного из фермерских хозяйств района.

- Там произошел конфликт между наемными работниками, который перерос в драку, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Под подозрение попали два несовершеннолетних жителя района. В данный момент решается вопрос об их заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкое ухудшение погоды объявлено в Алтайском крае
Барнаулец сделал хорошую алебарду и поплатился
Барнаульца наказали за съемку девушек в туалете торгового центра
Барнаулец зарезал даму сердца из-за подозрения в заражении половой инфекцией
Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших Всероссийских НИИ
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
Штормпрогноз передали синоптики по Алтайскому краю на 19 июня
В Барнауле сбили двух девушек на пешеходном переходе
В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора
Селяне на свои деньги восстанавливают часовню
Кот пострадал во время пожара в Барнауле
Уголовное дело завели после драки группы людей с полицейскими
Тигрят и львят из барнаульского зоопарка не будут дарить братьям Запашным
Митинг в защиту памятников культуры пройдет в Барнауле
Начальник комитета по спорту уволился после скандала со взяткой
Межрегиональной Фестиваль йоги прошел в Белокурихе
Неизвестные закидали машины яйцами и луком
Компания из Алтайского края не заплатила 6,5 млн рублей налогов
Погода на 19 июня 2019 года в Барнауле: дождь
«День сибирского поля» пройдет в Алтайском крае
Коттедж за 65 миллионов продают в Барнауле