В сентябре в Алтайском крае выберут 228 депутатов

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-19T04:19:30+03:00

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В Алтайском крае в Единый день голосования 8 сентября изберут 228 депутатов. Об этом сообщает «Политсиб.ру», ссылаясь на председателя краевой избирательной комиссии Ирину Акимову.

По словам Акимовой, процесс назначения выборов в органы местного самоуправления продолжится до 19 июня. На сегодняшний день также было заявлено 50 кампаний по выборам глав в селах.

В Единый день голосования, которое состоится 8 сентября, в Алтайском крае проведут больше 135 избирательных кампаний разных уровней: поселкового, районного и городского.

К слову, полностью будет обновлен райсовет в Змеиногорском районе. А также выборы состоятся в восьми селах края: Крутихинском, Алейском, Мамонтовском, Ребрихинском, Угловском и Поспелихинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU