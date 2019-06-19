В сентябре в Алтайском крае выберут 228 депутатов
В Алтайском крае в Единый день голосования 8 сентября изберут 228 депутатов. Об этом сообщает «Политсиб.ру», ссылаясь на председателя краевой избирательной комиссии Ирину Акимову.
По словам Акимовой, процесс назначения выборов в органы местного самоуправления продолжится до 19 июня. На сегодняшний день также было заявлено 50 кампаний по выборам глав в селах.
В Единый день голосования, которое состоится 8 сентября, в Алтайском крае проведут больше 135 избирательных кампаний разных уровней: поселкового, районного и городского.
К слову, полностью будет обновлен райсовет в Змеиногорском районе. А также выборы состоятся в восьми селах края: Крутихинском, Алейском, Мамонтовском, Ребрихинском, Угловском и Поспелихинском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU