Евгений Корчагин покинул ряды бийских депутатов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-17T07:18:30+03:00

Он не предоставил сведения о своих доходах за прошлый год

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Заседание Думы Бийска началось с исключения Евгения Корчагина. Причиной этого стало не предоставления им данных о доходах за минувший год.

Как сообщает «Бийский рабочий», лидерам думских партийных фракций было предложено проголосовать за сложение полномочий Евгением Корчагиным. Все поддержали данное предложение. При этом, самого Корчагина на заседании не было.

Вместе с тем, депутатам был представлен их новый коллега Константин Комаров. Он сменил покинувшего Думу члена ЛДПР Алексея Карасева.

На этом же заседании Думы были назначены довыборы по округам №№ 2 и 4, депутаты по которым сложили полномочия. Довыборы пройдут 8 сентября в Единый день голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU