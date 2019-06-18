Кот пострадал во время пожара в Барнауле
Во вторник днем, 18 июня, в Барнауле произошел пожар в многоэтажке. По предварительной информации пострадал кот.
О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». По их словам возгорание произошло в новой многоэтажке по адресу Сергея Ускова, 33.
- В квартире на пятом этаже произошел пожар, - говорится в посте, опубликованном в группе в социальной сети «Вконтакте».
На место происшествия прибыли пожарные и медики скорой, но помощь последних не потребовалась. По предварительной информации из людей никто не пострадал. Только кот. В 13.20 полностью потушили возгорание. Огонь успел повредить вещи жильцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU