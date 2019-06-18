Кот пострадал во время пожара в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-18T10:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник днем, 18 июня, в Барнауле произошел пожар в многоэтажке. По предварительной информации пострадал кот.

О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул». По их словам возгорание произошло в новой многоэтажке по адресу Сергея Ускова, 33.

- В квартире на пятом этаже произошел пожар, - говорится в посте, опубликованном в группе в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли пожарные и медики скорой, но помощь последних не потребовалась. По предварительной информации из людей никто не пострадал. Только кот. В 13.20 полностью потушили возгорание. Огонь успел повредить вещи жильцов.

Читайте также:

В Барнауле загорелось несколько машин из-за водителя на отечественном авто

В Барнауле около двух часов ночи водитель на «Лада Калина» протаранил несколько автомобилей, а после они загорелись (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU