В Барнауле загорелось несколько машин из-за водителя на отечественном авто

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-16T10:55:45+03:00

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В Барнауле около двух часов ночи водитель на «Лада Калина» протаранил несколько автомобилей, а после они загорелись. О случившемся сообщили очевидцы в паблике «Barnaul22».

Авария.

Происшествие случилось в районе пересечения проспекта Красноармейского и Молодежной. В результате от огня пострадало примерно пять машин, утверждают очевидцы. Они также сообщают, что водитель был пьян. Позже возгорание устранили сотрудники МЧС.

- Открытого пламени не было, но из-под капота шёл белый дым, пожарные залили водой, а потом пеной, думаю на всякий случай, - пишет в комментариях очевидец Павел.

К слову, жители города под постом также оставляли свои комментарии о езде в нетрезвом состоянии. По словам барнаульцев, чтобы подобных случаев больше не происходило, нужно ужесточить наказание для таких водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU