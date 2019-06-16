2019-06-16T10:55:45+03:00
Происшествия

В Барнауле загорелось несколько машин из-за водителя на отечественном авто

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле около двух часов ночи водитель на «Лада Калина» протаранил несколько автомобилей, а после они загорелись. О случившемся сообщили очевидцы в паблике «Barnaul22».

Авария.

Происшествие случилось в районе пересечения проспекта Красноармейского и Молодежной. В результате от огня пострадало примерно пять машин, утверждают очевидцы. Они также сообщают, что водитель был пьян. Позже возгорание устранили сотрудники МЧС.

- Открытого пламени не было, но из-под капота шёл белый дым, пожарные залили водой, а потом пеной, думаю на всякий случай, - пишет в комментариях очевидец Павел.

К слову, жители города под постом также оставляли свои комментарии о езде в нетрезвом состоянии. По словам барнаульцев, чтобы подобных случаев больше не происходило, нужно ужесточить наказание для таких водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле спасатели освободили ребенка, запертого в авто
Девушка и маленький мальчик выпали из окон в Барнауле
Бийским медикам вручили награды к профессиональному празднику
В Алтайском крае хотят построить круглогодичный детский лагерь
В Барнауле незнакомец ударил мужчину ножом и убежал
Два барнаульца открыли интернет-магазин по продаже наркотиков
Алтайский краевой суд приговорил педофила к 24 годам колонии
Четыре тигренка родились в зоопарке Барнаула
Жительница Барнаула поверила в бонусы от «банка» и лишилась 11 тысяч рублей
Почти 20 домов в барнаульском квартале «Лазурный» остаются без горячей воды
Погода в Барнауле на 16 июня 2019 года: сильный дождь и ветер до 22 м/с
Соревнования по картингу проходят в Бийске
В Камне-на-Оби от автомастерской укатили BMW
Комментаторы «Матч ТВ» сыграют в футбол на Алтае