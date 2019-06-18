Компания из Алтайского края не заплатила 6,5 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 06:01 2019-06-18T06:01:53+03:00

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Уголовное дело возбудили следователи против руководства одного из Обществ с ограниченной ответственностью.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, Общество занимается оптовой торговлей. Руководство применяет общую систему налогообложения. В результате создания фиктивного документооборота с недобросовестными контрагентами за налоговые периоды 2016-2018 годов Общество не уплатило в бюджет более 70% полагающихся к уплате налогов в сумме более 6,5 млн руб.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

В настоящий момент ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU