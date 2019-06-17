Жителю алтайского села грозит уголовное дело за шутку

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-17T13:20:45+03:00

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Житель Алтайского края может стать фигурантом уголовного дела за шутку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, житель села Ключи пошел за покупками в магазин, а свой автомобиль ВАЗ-21099 с ключами оставил в замке зажигания. Этим и воспользовался 27-летний житель села Воскресеновка Кулундинского района. Он проехал на автомобиле не более 100 метров, после чего бросил его. Владелец машины обратился в полицию, после того, как не нашел ВАЗ на парковке.

Вскоре автомобиль нашли, а подозреваемого задержали. Он пояснил, что таким образом решил пошутить над своим другом, думая, что этот автомобиль принадлежит ему.

По данному факту проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU