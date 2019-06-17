2019-06-17T12:08:49+03:00
Происшествия

Грузчик из Змеиногорска вел скрытую съемку в общественном туалете

Анна СЕМИНА
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С помощью телефона мужчина подглядывал за тем, что творится в кабинке туалетаС помощью телефона мужчина подглядывал за тем, что творится в кабинке туалетаФото: Анна СЕМИНА
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31-летний грузчик из Змеиногорска пойдет под суд за то, что вел скрытую видеосъемку в общественном туалете.

Следствие установило, что в конце апреля мужчина произвел на своем телефоне определенные манипуляции, с помощью которых можно было вести скрытую съемку.

- Этот телефон он разместил в кабинке общественного туалета, расположенного в магазине одной из торговых сетей Алтайского края, где он работал грузчиком, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Попался злоумышленник в тот момент, когда пытался забрать телефон с записью, но случайно выронил его в другую кабинку, где был посетитель. После чего сбежал, но был довольно быстро вычислен.

По версии следствия, своими действиями мужчина нарушил неприкосновенность частной жизни. От его действий пострадали семь человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину злоумышленник признал. Сейчас он ожидает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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